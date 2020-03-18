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Турфирмы просят о налоговых каникулах в связи с кризисом из-за коронавируса
Источник материала: Myfin
Если не принять срочные меры по поддержке отрасли, можно просто разрушить всю систему туризма и гостеприимства в стране, отмечается в документе.
Правительства многих стран уже разработали или сейчас разрабатывают меры по поддержке турбизнеса (Грузия, Турция, Австрия, Израиль, Российская Федерация).
Республиканский Союз туристических организаций предлагает:
Также РСТО считает, что нужно установить налоговые каникулы на выплату налогов на прибыль и
Предлагается ввести мораторий на отчисления в
РСТО считает необходимым временно отменить платежи в фонд развития гражданской авиации и платежи Минкультуры для тех, кто арендует помещения в зданиях, имеющих культурную ценность, а также налог на недвижимость.
РСТО также просит
Министерству иностранных дел предлагается продлить действие ранее выданных и неиспользованных по причине пандемии виз иностранным гражданам сроком на 1 год.
На период восстановления туриндустрии Беларуси, по завершению пандемии предлагается Минспорта и туризма совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, местными органами власти, представителями туристского бизнес-сообщества разработать программу мер господдержки (временного предоставления льготных режимов хозяйствования, субсидий и льготного кредитования).
РСТО считает, что предложенные меры позволит сохранить уровень развития туриндустрии, кадровый потенциал и создаст предпосылки для развития туризма в Беларуси.
Источник: Myfin.by
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Республиканский союз туристических организаций в связи с кризисной ситуацией из-за коронавируса предлагает белорусским властям установить налоговые каникулы...
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