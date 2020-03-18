Турфирмы просят о налоговых каникулах в связи с кризисом из-за коронавируса

Источник материала: Myfin

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Если не принять срочные меры по поддержке отрасли, можно просто разрушить всю систему туризма и гостеприимства в стране, отмечается в документе.

Правительства многих стран уже разработали или сейчас разрабатывают меры по поддержке турбизнеса (Грузия, Турция, Австрия, Израиль, Российская Федерация).

Республиканский Союз туристических организаций предлагает:

при принятии ограничительных мер указывать точные сроки их действия;

предоставить туристским предприятиям право отсрочки по исполнению обязательств по ранее заключенным договорам с туристами до 31 декабря 2020 года ;

; ввести комплекс мер для снижения панических настроений, разъяснять через СМИ, что на данный момент нет оснований для аннуляций туров на май-ноябрь 2020 года.

Также РСТО считает, что нужно установить налоговые каникулы на выплату налогов на прибыль и НДС , налогов по упрощенной системе, земельного налога и других.

Предлагается ввести мораторий на отчисления в фонд соцзащиты населения; снизить базовую арендную величину на 60% и рекомендовать для арендодателей применить понижающие коэффициенты по коммунальным платежам для субъектов туристической деятельности.

РСТО считает необходимым временно отменить платежи в фонд развития гражданской авиации и платежи Минкультуры для тех, кто арендует помещения в зданиях, имеющих культурную ценность, а также налог на недвижимость.



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РСТО также просит Нацбанк :

объявить мораторий на уплату процентов по кредитным платежам по ранее выданным кредитам и отсрочку по платежам, а также создать возможности для получения новых кредитов на льготных условиях и реструктуризации уже существующих кредитов;

существенно снизить процентную ставку по овердрафтам и операционные расходы для субъектов туристической деятельности;

рекомендовать банкам уменьшить на 50% от действующей комиссию банков по валютным переводам;

от действующей комиссию по переводам; снизить вдвое проценты взимаемые банками за эквайринг для всех видов оплаты, и на Assist.

Министерству иностранных дел предлагается продлить действие ранее выданных и неиспользованных по причине пандемии виз иностранным гражданам сроком на 1 год.

На период восстановления туриндустрии Беларуси, по завершению пандемии предлагается Минспорта и туризма совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, местными органами власти, представителями туристского бизнес-сообщества разработать программу мер господдержки (временного предоставления льготных режимов хозяйствования, субсидий и льготного кредитования).

РСТО считает, что предложенные меры позволит сохранить уровень развития туриндустрии, кадровый потенциал и создаст предпосылки для развития туризма в Беларуси.