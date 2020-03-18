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Срок пребывания в Беларуси для иностранцев временно продлен до 90 дней

18.03.2020 17:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Срок пребывания в Беларуси для иностранцев временно продлен до 90 дней
БЕЛТА

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга ЧЕМОДАНОВА сообщила сегодня в официальном Телеграм-канале о том, что в связи с введением рядом государств ограничительных мер, связанных с въездом на их территорию иностранцев, зарубежным гостям нашей страны будут продлевать срок пребывания в Беларуси до 90 дней. Если возникнет необходимость – то и на больший период.

Иностранным гражданам для этого необходимо обратиться в подразделение по гражданству и миграции ОВД по месту пребывания (регистрации). Выездную визу также можно оформить в Национальном аэропорту «Минск».

Срок пребывания в Беларуси для иностранцев временно продлен до 90 дней
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Теги: Минск
 
 
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В связи с введением рядом государств ограничительных мер, связанных с въездом на их территорию иностранцев, зарубежным гостям нашей страны будут продлевать срок...
 
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