Срок пребывания в Беларуси для иностранцев временно продлен до 90 дней

Источник материала: Аргументы и факты

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга ЧЕМОДАНОВА сообщила сегодня в официальном Телеграм-канале о том, что в связи с введением рядом государств ограничительных мер, связанных с въездом на их территорию иностранцев, зарубежным гостям нашей страны будут продлевать срок пребывания в Беларуси до 90 дней. Если возникнет необходимость – то и на больший период.