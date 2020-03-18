Суд вынес приговор водителю, который пьяным сел за руль и насмерть сбил велосипедиста под Столбцами

Источник материала: Tut.by

Суд Столбцовского района приговорил к четырем годам колонии-поселения водителя, который 10 ноября 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе Минского областного суда.



Фото: СК

Суд признал водителя BMW виновным по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека) и приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Напомним, по данным следствия, 9 ноября 25-летний мужчина приехал домой в деревню Тесновая, где допоздна со знакомыми распивал спиртные напитки. Рано утром 10 ноября он сел за руль своего ВМW, чтобы отвезти в соседнюю деревню товарища. На 9-м километре трассы Литва — Куль — Петриловичи в деревне Денисы водитель сбил 57-летнего велосипедиста , который ехал на работу и двигался в попутном направлении по краю проезжей части.



Фото: СК

В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель BMW с места аварии скрылся, однако родственник, которому он рассказал о случившемся, привез его обратно на место происшествия. Там уже работала следственно-оперативная группа.

Освидетельствование водителя показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в его крови составила 1,4 промилле.



Фото: СК

Анализируя собранные доказательства, следствие пришло к выводу, что основной причиной ДТП явилось значительное превышение скоростного режима водителем, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в условиях недостаточной видимости. Проведенным следственным экспериментом установлено, что вместо разрешенных 60 км/ч он двигался в населенном пункте со скоростью 90 км/ч.