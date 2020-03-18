ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Суд вынес приговор водителю, который пьяным сел за руль и насмерть сбил велосипедиста под Столбцами

18.03.2020 17:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд Столбцовского района приговорил к четырем годам колонии-поселения водителя, который 10 ноября 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе Минского областного суда.


Фото: СК

Суд признал водителя BMW виновным по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека) и приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Напомним, по данным следствия, 9 ноября 25-летний мужчина приехал домой в деревню Тесновая, где допоздна со знакомыми распивал спиртные напитки. Рано утром 10 ноября он сел за руль своего ВМW, чтобы отвезти в соседнюю деревню товарища. На 9-м километре трассы Литва — Куль — Петриловичи в деревне Денисы водитель сбил 57-летнего велосипедиста, который ехал на работу и двигался в попутном направлении по краю проезжей части.


Фото: СК

В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель BMW с места аварии скрылся, однако родственник, которому он рассказал о случившемся, привез его обратно на место происшествия. Там уже работала следственно-оперативная группа.

Освидетельствование водителя показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в его крови составила 1,4 промилле.


Фото: СК

Анализируя собранные доказательства, следствие пришло к выводу, что основной причиной ДТП явилось значительное превышение скоростного режима водителем, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в условиях недостаточной видимости. Проведенным следственным экспериментом установлено, что вместо разрешенных 60 км/ч он двигался в населенном пункте со скоростью 90 км/ч.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, что проведенным следственным экспериментом было установлено, что вместо разрешенных 60 км/ч водитель двигался в населенном пункте со скоростью 90 км/ч.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тренер «Немана»: «Представители федерации смотрят хоккей дома в карантине»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика