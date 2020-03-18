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В Слуцкой СДЮШОР прошли областные соревнования по плаванию
18.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
С 11 по 13 марта 2020 года в бассейне слуцкой спортивной школы прошёл чемпионат Минской области по плаванию,
Всего в соревнованиях приняли участие четыре района: Слуцкий, Солигорский, Молодечненский и Минский. Пловцы из Слуцка показали достойные результаты и заняли призовые места.
1 место
(тренер Федорович С.А.)
2 место
(тренер Достанко Е.А.)
(тренер – Федорович С.А.)
3 место
(тренер – Федорович С.А.)
2 место - эстафета 4х200м в/с (Дорохов Максим, Скрипинский Александр, Сучок Виктор, Долбик Максим).
2 место - эстафета 4х100м в/с (Липинская Лиана, Запотылок Анастасия, Скрипинский Александр, Дорохов Максим).
2 место - эстафета 4х100м комбинированная (Скрипинский Александр, Дорохов Максим, Долбик Максим, Сучок Виктор).
3 место - эстафета 4х100м в/с (Сучок Виктор, Скрипинский Александр, Дорохов Максим, Долбик Максим).
3 место - эстафета 4х100м в/с (Липинская Лиана, Запотылок Анастасия, Шутко Анастасия, Тарасевич Мария).
3 место - эстафета 4х100м комбинированная (Шутко Анастасия, Запотылок Анастасия, Липинская Лиана, Тарасевич Мария).
3 место - эстафета 4х100м комбинированная (Скрипинский Александр, Дорохов Максим, Липинская Лиана, Запотылок Анастасия).
— По итогам выступлений призовых мест оказалось у нас не мало, однако, это не позволило нашей сборной команде войти в тройку лидеров чемпионата и мы стали четвёртыми в командном первенстве, — говорится в сообщении СДЮШОР.
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С 11 по 13 марта 2020 года в бассейне слуцкой спортивной школы прошёл чемпионат Минской области по плаванию, сообщается в группе Слуцкой СДЮШОР Вконтакте.
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