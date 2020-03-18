В Слуцкой СДЮШОР прошли областные соревнования по плаванию

Источник материала: Слуцк Город





С 11 по 13 марта 2020 года в бассейне слуцкой спортивной школы прошёл чемпионат Минской области по плаванию, сообщается в группе Слуцкой СДЮШОР Вконтакте.

Всего в соревнованиях приняли участие четыре района: Слуцкий, Солигорский, Молодечненский и Минский. Пловцы из Слуцка показали достойные результаты и заняли призовые места.

1 место

Дорохов Максим - 50м и 100м брасс (тренер Достанко Е.А.)

Шлейко Александра – 800м в/с

Липинская Лиана – 400м в/с

Тарасевич Мария – 1500м в/с

(тренер Федорович С.А.)

2 место

Запотылок Анастасия - 50м и 100м спине

Скрипинский Александр - 50м, 100м и 200м спина

Дорохов Максим - 200м брасс

Долбик Максим - 200м брасс

(тренер Достанко Е.А.)

Липинская Лиана – 50м и 200м в/с

Шлейко Александра – 200м брасс

Калацкий Евгений – 200м баттерфляй

Тарасевич Мария – 400м в/с

(тренер – Федорович С.А.)

3 место

Шутко Анастасия – 50м и 100м спина (тренер Достанко Е.А.)

Малибошко Александра – 100м баттерфляй

Грек Алексей - 1500м в/с

(тренер – Федорович С.А.)

2 место - эстафета 4х200м в/с (Дорохов Максим, Скрипинский Александр, Сучок Виктор, Долбик Максим).

2 место - эстафета 4х100м в/с (Липинская Лиана, Запотылок Анастасия, Скрипинский Александр, Дорохов Максим).

2 место - эстафета 4х100м комбинированная (Скрипинский Александр, Дорохов Максим, Долбик Максим, Сучок Виктор).

3 место - эстафета 4х100м в/с (Сучок Виктор, Скрипинский Александр, Дорохов Максим, Долбик Максим).

3 место - эстафета 4х100м в/с (Липинская Лиана, Запотылок Анастасия, Шутко Анастасия, Тарасевич Мария).

3 место - эстафета 4х100м комбинированная (Шутко Анастасия, Запотылок Анастасия, Липинская Лиана, Тарасевич Мария).

3 место - эстафета 4х100м комбинированная (Скрипинский Александр, Дорохов Максим, Липинская Лиана, Запотылок Анастасия).

— По итогам выступлений призовых мест оказалось у нас не мало, однако, это не позволило нашей сборной команде войти в тройку лидеров чемпионата и мы стали четвёртыми в командном первенстве, — говорится в сообщении СДЮШОР.







