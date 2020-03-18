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В Слуцкой СДЮШОР прошли областные соревнования по плаванию

18.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцкой СДЮШОР прошли областные соревнования по плаванию

С 11 по 13 марта 2020 года в бассейне слуцкой спортивной школы прошёл чемпионат Минской области по плаванию, сообщается в группе Слуцкой СДЮШОР Вконтакте.

Всего в соревнованиях приняли участие четыре района: Слуцкий, Солигорский, Молодечненский и Минский. Пловцы из Слуцка показали достойные результаты и заняли призовые места.

1 место

  • Дорохов Максим - 50м и 100м брасс (тренер Достанко Е.А.)
  • Шлейко Александра – 800м в/с
  • Липинская Лиана – 400м в/с
  • Тарасевич Мария – 1500м в/с

(тренер Федорович С.А.)

2 место

  • Запотылок Анастасия - 50м и 100м спине
  • Скрипинский Александр - 50м, 100м и 200м спина
  • Дорохов Максим - 200м брасс
  • Долбик Максим - 200м брасс

(тренер Достанко Е.А.)

  • Липинская Лиана – 50м и 200м в/с
  • Шлейко Александра – 200м брасс
  • Калацкий Евгений – 200м баттерфляй
  • Тарасевич Мария – 400м в/с

(тренер – Федорович С.А.)

3 место

  • Шутко Анастасия – 50м и 100м спина (тренер Достанко Е.А.)
  • Малибошко Александра – 100м баттерфляй
  • Грек Алексей - 1500м в/с

(тренер – Федорович С.А.)

2 место - эстафета 4х200м в/с (Дорохов Максим, Скрипинский Александр, Сучок Виктор, Долбик Максим).

2 место - эстафета 4х100м в/с (Липинская Лиана, Запотылок Анастасия, Скрипинский Александр, Дорохов Максим).

2 место - эстафета 4х100м комбинированная (Скрипинский Александр, Дорохов Максим, Долбик Максим, Сучок Виктор).

3 место - эстафета 4х100м в/с (Сучок Виктор, Скрипинский Александр, Дорохов Максим, Долбик Максим).

3 место - эстафета 4х100м в/с (Липинская Лиана, Запотылок Анастасия, Шутко Анастасия, Тарасевич Мария).

3 место - эстафета 4х100м комбинированная (Шутко Анастасия, Запотылок Анастасия, Липинская Лиана, Тарасевич Мария).

3 место - эстафета 4х100м комбинированная (Скрипинский Александр, Дорохов Максим, Липинская Лиана, Запотылок Анастасия).

— По итогам выступлений призовых мест оказалось у нас не мало, однако, это не позволило нашей сборной команде войти в тройку лидеров чемпионата и мы стали четвёртыми в командном первенстве, — говорится в сообщении СДЮШОР.

В Слуцкой СДЮШОР прошли областные соревнования по плаванию

В Слуцкой СДЮШОР прошли областные соревнования по плаванию

 
 
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С 11 по 13 марта 2020 года в бассейне слуцкой спортивной школы прошёл чемпионат Минской области по плаванию, сообщается в группе Слуцкой СДЮШОР Вконтакте.
 
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