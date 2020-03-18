В Малоритском райисполкоме утвердили Михаила Баценко

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня на внеочередном заседании Малоритского районного Совета депутатов председателем Малоритского райисполкома единогласно утвержден Михаил Баценко.





В заседании приняли участие председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, председатель Брестского областного Совета депутатов Юрий Наркевич, председатели сельских Советов депутатов, руководители структурных подразделений райисполкома и районных служб, руководители предприятий и организаций района, руководители общественных организаций.

– В настоящее время экономика выходит на первый план. Опыт работы в реальном секторе экономики и органах исполнительной власти поможет Михаилу Леонидовичу в определении точек роста, грамотных управленческих решений. Это позволит Малоритскому району выйти на более высокий уровень социально-экономического развития, в полной мере раскрыть и использовать богатый потенциал этого региона, – подчеркнул Анатолий Лис.





Малоритчина хорошо знакома Михаилу Баценко: отдел экономики Брестского облисполкома, который он возглавлял ранее, активно взаимодействует с ее крупнейшими субъектами хозяйствования. Это позволило улучшить общую экономическую ситуацию в целом, вместе с тем по отдельности эффективность работы каждого конкретного производства совершенно разная, что не может устраивать и не должно быть.

– В общем Малоритский район выглядит неплохо, доведенные ему ключевые показатели выполняются, но – в основном за счет немногих. Но не должно одно даже значительное промышленное производство тянуть регион в одиночку, держаться на плаву только за счет сильных предприятий – это неправильно. Район сельскохозяйственный, и здесь еще много проблем, которые появились не вчера, не только что и сами по себе не исчезнут – по сельхозпредприятиям «Рита», «Орехово», «Гвозница». Хотя раньше договаривались, каким образом выходить из ситуации, чтобы и они работали в полной мере. Ссылаться на песок и засушливость незачем: надо думать, как организовать производство. Плохой земли нет – есть плохие хозяева, которые недостаточно работают. Поэтому надо в этом плане их «подтягивать», – определил один из приоритетов новому председателю Малоритского райисполкома Анатолий Лис.

При этом губернатор особо отметил: каждое принимаемое организационное решение должно быть всесторонне рассмотренным, взвешенным, тщательно просчитанным – в том числе и в плане последствий: «Не надо непонятно ради чего: захотели – объединили хозяйства, а что будет дальше, никого не интересует. Зачем это? Я никого не заставлял и не заставляю, в том числе и в Малоритском районе, бездумно что-то объединять или разъединять. Надо делать так, чтобы был положительный результат».





В первую очередь новому главе Малоритского района предстоит взяться за старые задачи, которые пока не нашли действенных решений: роста заработной платы, которая продолжает оставаться одной из наиболее низких в области и стране, уменьшения количества убыточных предприятий. В целом предполагаемая программа действий подробно отражена в комплексном плане развития района на 2019 – 2023 год. Объемный документ предусматривает перечень мер по созданию условий повышения материального благосостояния населения, обеспечения комфортной жизни в регионе за счет модернизации и более эффективного использования промышленного, аграрного, туристического и природно-ресурсного потенциала, наращивания экспорта продукции, активизации предпринимательской инициативы.