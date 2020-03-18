|
Объявлен старт голосования премии "Банк года Беларуси"
18.03.2020 18:11 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В период с 15 марта по 15 апреля 2020 года на сайте
В голосовании представлено 24 банка, осуществляющих коммерческую деятельность на территории Республики Беларусь. Для того, чтобы отдать свой голос, интернет-пользователю необходимо пройти смс-верификацию (за отправку смс денежные средства не взымаются). К голосованию принимаются только телефонные номера с кодами: +37525, +37529, +37533, +37544, зарегистрированные на территории Республики Беларусь.
Итоги онлайн-голосования принимаются к общему зачёту при определении победителя в номинации Grand Prix, общее же число конкурсных номинаций – 15:
Результаты премии будут объявлены 22 апреля 2020 года во время торжественной Церемонии награждения победителей. С методологией определения победителей, а также составом экспертной комиссии можно ознакомиться на сайте премии.
Одно из нововведений 2020-го года – выбор официального лица премии. В конкурсе принимают участие представительницы 19-ти банков и организаций – членов Ассоциации белорусских банков. Победительница будет определена наибольшим количеством голосов. С победительницей будет организована фотосессия, фотографии будут использованы для рекламных материалов премии.
Стратегический партнёр: Kaspersky.
Официальные партнёры: Дата-центр А1, платёжная система БЕЛКАРТ, Audi Центр Минск, web-студия «Медиа Лайн».
Интеллектуальный партнёр - портал и еженедельник "АиФ" в Беларуси.
Партнёр: digital-агентство AMDG.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В период с 15 марта по 15 апреля 2020 года пройдёт онлайн-голосование за номинантов премии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)