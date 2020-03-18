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Объявлен старт голосования премии "Банк года Беларуси"

18.03.2020 18:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Объявлен старт голосования премии "Банк года Беларуси"
Фото из открытых источников

В период с 15 марта по 15 апреля 2020 года на сайте bankgoda.by пройдёт онлайн-голосование за номинантов премии «Банк года».          Учредителем премии является финансовый портал Myfin.by, организатором – агентство GUARDO. Премия традиционно проходит при официальной поддержке Ассоциации белорусских банков. Информационная поддержка - портал и еженедельник "АиФ" в Беларуси.

В голосовании представлено 24 банка, осуществляющих коммерческую деятельность на территории Республики Беларусь. Для того, чтобы отдать свой голос, интернет-пользователю необходимо пройти смс-верификацию (за отправку смс денежные средства не взымаются). К голосованию принимаются только телефонные номера с кодами: +37525, +37529, +37533, +37544, зарегистрированные на территории Республики Беларусь.

Итоги онлайн-голосования принимаются к общему зачёту при определении победителя в номинации Grand Prix, общее же число конкурсных номинаций – 15:

  • Банк года Беларуси – 2019: Grand Prix;
  • Лучший банк среди крупных;
  • Лучший банк среди средних;
  • Лучший банк среди малых;
  • Выбор интернет-пользователей;
  • Топ-менеджер;
  • Сделка года;
  • Инвестиционный банк;
  • Инновационный банк: технологии;
  • Инновационный банк: продукты;
  • Лидер кредитования;
  • Вклад в науку;
  • Корпоративно-социальная ответственность;
  • Банк с иностранным капиталом;
  • Банк с национальным капиталом.

Результаты премии будут объявлены 22 апреля 2020 года во время торжественной Церемонии награждения победителей. С методологией определения победителей, а также составом экспертной комиссии можно ознакомиться на сайте премии.

Одно из нововведений  2020-го года – выбор официального лица премии. В конкурсе принимают участие представительницы 19-ти банков и организаций – членов Ассоциации белорусских банков. Победительница будет определена наибольшим количеством голосов. С победительницей будет организована фотосессия, фотографии будут использованы для рекламных материалов премии.

Стратегический партнёр: Kaspersky.

Официальные партнёры: Дата-центр А1, платёжная система БЕЛКАРТ, Audi Центр Минск, web-студия «Медиа Лайн».

Интеллектуальный партнёр - портал и еженедельник "АиФ" в Беларуси.

Партнёр: digital-агентство AMDG.

 
Теги: Минск
 
 
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В период с 15 марта по 15 апреля 2020 года пройдёт онлайн-голосование за номинантов премии.
 
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