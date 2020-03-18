Виртуально обнимаю. Колонка Тамары Лисицкой на злобу дня

Источник материала: Аргументы и факты

У меня тут дети и кот, так что полководец должен быть спокойным. То, что могу менять, меняю. Что не могу – пока ставлю на полку и наблюдаю.

Купила каких-то каш, тушенки, кофе с чаем, коту любимых подушечек с лососем – но я бы все равно покупала, просто в несколько подходов. А тут решила количество подходов сократить, но увеличить вес. Доставкой давно не пользовалась – люблю баночки пощупать, помидоры понюхать. Но надо будет, наверное, поменять привычку на время.

Купила наборов для творчества, чтобы вечерами было чем детям заняться. Аромамасел, свечек – за компом придется посидеть. Хотя я и так за ним сижу в многолетней самоизоляции. Аналитики прогнозируют рост компьютерной грамотности, то есть, все равно придется осваивать что-то еще, кроме ворда и почты. Ну, к тому все шло. Теперь, вероятно, пойдет быстрее. По бразильской системе.

Были планы на несколько больших проектов. Ну, что уж. Попробуем переформатироваться, чтобы максимально перенести активности в сеть. Ясное дело, что всю жизнь туда не перенесешь, но то, что можно, попытаюсь.

Спокойно обсудили с детьми правила безопасности, мытье рук, сокращение контактов и тусовок. Удивительное дело – который вечер подряд все дома.

Огромное количество сюжетных поворотов. Все это надо спокойно осознать и перепроложить маршрут на ближайшую неделю. А там снова встанем в тенек и осмотримся.

Остаемся с детьми дома.

Виртуально всех обнимаем. Виртуально обнимать безопасно. Кто знает, может, окситоцин выделяется даже при слове "обнимаю"?