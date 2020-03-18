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Виртуально обнимаю. Колонка Тамары Лисицкой на злобу дня

18.03.2020 18:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Виртуально обнимаю. Колонка Тамары Лисицкой на злобу дня
Фото из открытых источников

У меня тут дети и кот, так что полководец должен быть спокойным. То, что могу менять, меняю. Что не могу – пока ставлю на полку и наблюдаю.

Купила каких-то каш, тушенки, кофе с чаем, коту любимых подушечек с лососем – но я бы все равно покупала, просто в несколько подходов. А тут решила количество подходов сократить, но увеличить вес. Доставкой давно не пользовалась – люблю баночки пощупать, помидоры понюхать. Но надо будет, наверное, поменять привычку на время.

Виртуально обнимаю. Колонка Тамары Лисицкой на злобу дня Хрустеть яблоком, не чипсами. Собираем сбалансированный рацион на удаленке

Купила  наборов для творчества, чтобы вечерами было чем детям заняться. Аромамасел, свечек – за компом придется посидеть. Хотя я и так за ним сижу в многолетней самоизоляции. Аналитики прогнозируют рост компьютерной грамотности, то есть, все равно придется осваивать что-то еще, кроме ворда и почты. Ну, к тому все шло. Теперь, вероятно, пойдет быстрее. По бразильской системе.

Были планы на несколько больших проектов. Ну, что уж. Попробуем переформатироваться, чтобы максимально перенести активности в сеть. Ясное дело, что всю жизнь туда не перенесешь, но то, что можно, попытаюсь.

Спокойно обсудили с детьми правила безопасности, мытье рук, сокращение контактов и тусовок. Удивительное дело – который вечер подряд все дома.

Огромное количество сюжетных поворотов. Все это надо спокойно осознать и перепроложить маршрут на ближайшую неделю. А там снова встанем в тенек и осмотримся.

Остаемся с детьми дома.

Виртуально всех обнимаем. Виртуально обнимать безопасно. Кто знает, может, окситоцин выделяется даже при слове "обнимаю"?

 
 
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