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Госрегулирование цен на сахар продлено до конца 2020 года

18.03.2020 18:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стоимость сахара останется под контролем правительства как минимум до конца 2020 года. Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала продление срока госрегулирования цен на этот продукт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основанием для введения такой меры было ухудшение эффективности работы организаций сахарной отрасли Беларуси вследствие перепроизводства продукта как в странах ЕАЭС, так и на мировом рынке. Еще в октябре 2019 года на весь реализуемый в наших магазинах сахар установлена минимальная цена – 1,5 рубля за килограмм, а также ограничены предельные торговые надбавки. Это позволило стабилизировать ситуацию на рынке и поддержать отечественных производителей. Продление сроков призвано помочь закрепить этот эффект.

Больше новостей экономики за 18 марта здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Стоимость сахара останется под контролем правительства как минимум до конца 2020 года. Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала...
 
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