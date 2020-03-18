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Нацбанк выпускает в обращение обновленные банкноты 20 и 50 рублей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обновленные банкноты номиналом 20 и 50 рублей будут введены в обращение с 23 марта. Такое решение принято постановлением Нацбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Защитный комплекс новых купюр будет усилен за счет дополнительного водяного знака, более широкой защитной нити, а для 50-рублевки еще и за счет изображения с цветопеременным эффектом.
Несколько изменений будет внесено и в дизайн. Исчезнет факсимиле подписи, изображения архитектурных сооружений на лицевой стороне будут подправлены, и будет указано их название. Год выпуска изменится на 2020-й.
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Новости Беларуси. Обновленные банкноты номиналом 20 и 50 рублей будут введены в обращение с 23 марта. Такое решение принято постановлением Нацбанка, сообщили в...
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