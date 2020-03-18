|
Оторвалось колесо, машину отбросило. МАЗ столкнулся с трамваем на Долгобродской
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ДТП с участием трамвая произошло утром 18 марта на улице Долгобродской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Двигаясь в крайней правой полосе, водитель МАЗа не уступил дорогу трамваю, который въезжал на разворотное кольцо. От удара у грузовика оторвалось колесо, машину отбросило в осветительную мачту. В трамвае пассажиров не было. Никто не пострадал, движение быстро восстановили.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. ДТП с участием трамвая произошло утром 18 марта на улице Долгобродской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Двигаясь в крайней...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)