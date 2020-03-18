Загорелся во время движения: в Бобруйске огонь уничтожил рейсовый автобус

Источник материала: Tut.by

Вечером 18 марта в Бобруйске загорелся автобус с пассажирами, сообщает «Коммерческий курьер».



Фото: Максим Беленович, «Коммерческий курьер»

По информации издания, около 18.40 во время движения на улице Бахарова пассажиры автобуса почувствовали запах дыма и сообщили об этом водителю. Последний оперативно вывел людей из салона.

Прибывшие на место происшествия спасатели потушили возгорание. В результате пожара автобус выгорел полностью.