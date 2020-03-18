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Загорелся во время движения: в Бобруйске огонь уничтожил рейсовый автобус

18.03.2020 20:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 18 марта в Бобруйске загорелся автобус с пассажирами, сообщает «Коммерческий курьер».


Фото: Максим Беленович, «Коммерческий курьер»

По информации издания, около 18.40 во время движения на улице Бахарова пассажиры автобуса почувствовали запах дыма и сообщили об этом водителю. Последний оперативно вывел людей из салона.

Видео: ЧП Беларусь

Прибывшие на место происшествия спасатели потушили возгорание. В результате пожара автобус выгорел полностью.

 
 
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Инцидент произошел вечером 18 марта на улице Бахарова.
 
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