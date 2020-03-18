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На дорогах Минска высадят более 60 тысяч кустарников, появятся живые изгороди
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Растения и кустарники появятся не только на клумбах, но и на дорогах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вскоре цветочные композиции можно будет увидеть на откосах вдоль проезжей части и на разделительных полосах. Вместо металлических заборов появятся живые изгороди, где это возможно. Цветочные композиции мы увидим на проспектах Жукова, Дзержинского и Партизанском, а также на других улицах. Всего планируется высадить более 60 тысяч кустарников.
Елена Акулич, начальник отдела содержания и благоустройства объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
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Новости Беларуси. Растения и кустарники появятся не только на клумбах, но и на дорогах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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