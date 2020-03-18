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Рейды ГАИ. В Минской области проверяют готовность сельскохозяйственной техники
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области проходят рейды ГАИ. Внимание уделяется объектам агропромышленного комплекса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В состав групп входят сотрудники Госавтоинспекции, охраны правопорядка, представители исполнительной власти. Основное внимание – проверке готовности сельскохозяйственной техники, исполнению трудовой дисциплины.
Максим Прокопович, оперуполномоченный Червенского РОВД:
В Червенском районе 9 сельскохозяйственных организаций. В 2019 году чрезвычайных происшествий на их территориях во время полевых работ зарегистрировано не было.
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Новости Беларуси. В Минской области проходят рейды ГАИ. Внимание уделяется объектам агропромышленного комплекса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В состав...
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