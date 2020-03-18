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Рейды ГАИ. В Минской области проверяют готовность сельскохозяйственной техники

18.03.2020 22:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области проходят рейды ГАИ. Внимание уделяется объектам агропромышленного комплекса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Рейды ГАИ. В Минской области проверяют готовность сельскохозяйственной техники

В состав групп входят сотрудники Госавтоинспекции, охраны правопорядка, представители исполнительной власти. Основное внимание – проверке готовности сельскохозяйственной техники, исполнению трудовой дисциплины.

Рейды ГАИ. В Минской области проверяют готовность сельскохозяйственной техники

Максим Прокопович, оперуполномоченный Червенского РОВД:
Имеются факты долгосрочного ремонта техники. Для того, чтобы сократить количество этих фактов, внесены информационные письма в каждое хозяйство. Проверяем физическое состояние работников организации, условия хранения материальных ценностей.

Рейды ГАИ. В Минской области проверяют готовность сельскохозяйственной техники

В Червенском районе 9 сельскохозяйственных организаций. В 2019 году чрезвычайных происшествий на их территориях во время полевых работ зарегистрировано не было.

Рейды ГАИ. В Минской области проверяют готовность сельскохозяйственной техники

Люди в материале: Максим Прокопович

 
 
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Новости Беларуси. В Минской области проходят рейды ГАИ. Внимание уделяется объектам агропромышленного комплекса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В состав...
 
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