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Прямые линии РОВД в марте

18.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

24 марта 2020 года с 14:00 до 16:00 будет проводить прямую линию по телефону 2-11-42 начальник Ивьевского РОВД Иван Николаевич Довлюд.

____________

25 марта 2020 года с 09:00 до 11:00 будет проводить прямую линию по телефону 2-14-99 первый заместитель начальника Ивьевского РОВД Андрей Михайлович Ерохин.

____________

26 марта 2020 года с 09:00 до 11:00 будет проводить прямую линию по телефону 2-16-09 заместитель начальника Ивьевского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Виктор Алексеевич Черевик.

 
 
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24 марта 2020 года с 14:00 до 16:00 будет проводить прямую линию по телефону 2-11-42 начальник Ивьевского РОВД Иван Николаевич Довлюд. ____________ 25 марта 2020...
 
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