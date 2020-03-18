Прямые линии РОВД в марте

Источник материала: Ивьевский край

24 марта 2020 года с 14:00 до 16:00 будет проводить прямую линию по телефону 2-11-42 начальник Ивьевского РОВД Иван Николаевич Довлюд.

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25 марта 2020 года с 09:00 до 11:00 будет проводить прямую линию по телефону 2-14-99 первый заместитель начальника Ивьевского РОВД Андрей Михайлович Ерохин.

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26 марта 2020 года с 09:00 до 11:00 будет проводить прямую линию по телефону 2-16-09 заместитель начальника Ивьевского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Виктор Алексеевич Черевик.