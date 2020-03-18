ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В МИД Беларуси рассказали о сложностях с возвращением белорусов

18.03.2020 22:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ограничения на въезд иностранцев, введенные рядом стран, поставили тысячи белорусов, возвращающихся на родину транзитом, в сложное положение, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Белорусы, которые возвращаются транзитом, оказались в сложной ситуации. МИД сообщает, что дипломатические представительства нашей страны помогли вернуться домой 1700 гражданам Беларуси. При этом в ближайшее время за помощью могут обратиться еще 1200 человек.

Посольство Беларуси в Индии собирает сведения о наших согражданах, находящихся на территории Индии, Непала, Шри-Ланки, Бангладеша и пока лишенных возможности вернуться на родину.

Возвращать домой белорусов поможет «Белавиа». Компания делает рейсы в Париж, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Прагу, Будапешт. С 29 марта также планируется запуск рейса «Минск – Вена». В Египет самолеты «Белавиа» будут летать до 31 марта.


МИД обращает внимание, что многие белорусы не прислушиваются к советам дипломатов ограничить свои поездки. В Государственном пограничном комитете утверждают, что количество граждан Беларуси, выезжающих за границу, остается существенным.

С 18 марта мобильный оператор «МТС» разрешит бесплатные звонки для абонентов компании, находящихся в роуминге, на горячие линии белорусских диппредставительств за рубежом (список здесь). Ранее аналогичный шаг предприняла компания «Life :)».
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ограничения на въезд иностранцев, введенные рядом стран, поставили тысячи белорусов, возвращающихся на родину транзитом, в сложное положение, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Бабруйску згарэў аўтобус, пасажыраў кіроўца паспеў вывесці
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика