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Фейк про вертолёты, закрытые окна и распыление добрался до Бреста
19.03.2020 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Этот фейк, кажется, появился в Украине, затем он перекочевал в Россию, а оттуда уже к нам. Некоторые официальные источники уже выступали с опровержением, но в данном случае и так понятно - осторожно, это бред.
Только за этот вечер мы получили с пяток вопросов - а это правда? Нет. Вот, даже не пришлось долго искать картинку - уже разные ресурсы потрудились и опровергли информацию о том, что вертолёты ночью будут что-то там распылять над городом.
Пожалуйста, не занимайтесь ерундой и не пересылайте недостоверную информацию из чата в чат.
Для тех, кто постит, есть такая информация:
А вот и то самое видео с вертолёта:
Слух о «минском вертолете» уже опровергли в Министерстве здравоохранения: - Никакие лекарства мы распылять не собираемся, это фейк, - прокомментировали в Минздраве.
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