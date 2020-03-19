Фейк про вертолёты, закрытые окна и распыление добрался до Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Этот фейк, кажется, появился в Украине, затем он перекочевал в Россию, а оттуда уже к нам. Некоторые официальные источники уже выступали с опровержением, но в данном случае и так понятно - осторожно, это бред.





Только за этот вечер мы получили с пяток вопросов - а это правда? Нет. Вот, даже не пришлось долго искать картинку - уже разные ресурсы потрудились и опровергли информацию о том, что вертолёты ночью будут что-то там распылять над городом.

Пожалуйста, не занимайтесь ерундой и не пересылайте недостоверную информацию из чата в чат.





Для тех, кто постит, есть такая информация:





А вот и то самое видео с вертолёта:

Слух о «минском вертолете» уже опровергли в Министерстве здравоохранения: - Никакие лекарства мы распылять не собираемся, это фейк, - прокомментировали в Минздраве.