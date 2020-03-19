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«Неман» о матче с «Шахтёром»: cтали более агрессивно друг за друга играть, и это нам обернулось удачей

19.03.2020 00:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Голевое пиршество устроили солигорский «Шахтер» и гродненский «Неман» в четвертом матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси по хоккею. Зрители стали свидетелями множества опасных моментов и, что самое важное, голов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Неман» о матче с «Шахтёром»: cтали более агрессивно друг за друга играть, и это нам обернулось удачей

В начале в атаке лучше выглядели гости. Более того, они вели с перевесом в две шайбы – 3:1. Однако «горняки» к середине второго отрезка нащупали игру и смогли вернуться. К средней сирене они сократили отставание, а в начале третьего периода и вовсе счет сравняли, подарив своим болельщикам надежду. Но последнее слово осталось за «Неманом». В первом же овертайме «Неман» выцарапал победу – 4:3.

«Неман» о матче с «Шахтёром»: cтали более агрессивно друг за друга играть, и это нам обернулось удачей

Никита Ремезов, игрок команды «Неман»:
Стали более агрессивно друг за друга играть, и это нам обернулось удачей. Да не то что отдали, просто мы вели в счете, и «Шахтеру» надо было отыгрываться. Они стали более агрессивно играть, мы стали больше удаляться, где-то недоглядели в обороне и пропустили эти ненужные шайбы.

«Неман» о матче с «Шахтёром»: cтали более агрессивно друг за друга играть, и это нам обернулось удачей

Илья Камбович, игрок команды «Шахтер»:
Да нет, мы идем постепенно по ступеньке. Сейчас проиграли, могли выиграть. Дальше идем, готовимся.

«Неман» о матче с «Шахтёром»: cтали более агрессивно друг за друга играть, и это нам обернулось удачей

Таким образом, счет в серии стал 2:2 Следующее свидание этих команд состоится в 20 марта в Гродно.

Люди в материале: Никита Ремезов, Илья Камбович

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Голевое пиршество устроили солигорский «Шахтер» и гродненский «Неман» в четвертом матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси по хоккею....
 
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