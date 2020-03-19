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«Неман» о матче с «Шахтёром»: cтали более агрессивно друг за друга играть, и это нам обернулось удачей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Голевое пиршество устроили солигорский «Шахтер» и гродненский «Неман» в четвертом матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси по хоккею. Зрители стали свидетелями множества опасных моментов и, что самое важное, голов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В начале в атаке лучше выглядели гости. Более того, они вели с перевесом в две шайбы – 3:1. Однако «горняки» к середине второго отрезка нащупали игру и смогли вернуться. К средней сирене они сократили отставание, а в начале третьего периода и вовсе счет сравняли, подарив своим болельщикам надежду. Но последнее слово осталось за «Неманом». В первом же овертайме «Неман» выцарапал победу – 4:3.
Никита Ремезов, игрок команды «Неман»:
Илья Камбович, игрок команды «Шахтер»:
Таким образом, счет в серии стал 2:2 Следующее свидание этих команд состоится в 20 марта в Гродно.
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«Неман» о матче с «Шахтёром»: cтали более агрессивно друг за друга играть, и это нам обернулось удачей
Новости Беларуси. Голевое пиршество устроили солигорский «Шахтер» и гродненский «Неман» в четвертом матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси по хоккею....
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