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В витебском дворе дотла сгорел VW. Огонь перекинулся на Renault, он поврежден
Источник материала: Tut.by
Пожар произошел в начале восьмого вечера 18 марта во дворе дома № 26 корпус 2 на улице Терешковой в Витебске,
Сначала загорелся Volkswagen, потом огонь перекинулся на припаркованный рядом Renault.
Первый автомобиль полностью уничтожен, второй поврежден.
Причину пожара устанавливают.
Видео: «Типичный Витебск»
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Пожар произошел в начале восьмого вечера 18 марта во дворе дома № 26 корпус 2 на улице Терешковой в Витебске.
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