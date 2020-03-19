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Коронавирус: фейк про вертолёты, закрытые окна и распыление

19.03.2020 07:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Этот фейк, кажется, появился в Украине, затем он перекочевал в Россию, а оттуда уже к нам.



Слух о «минском вертолете» уже опровергли в Министерстве здравоохранения: - Никакие лекарства мы распылять не собираемся, это фейк, - прокомментировали в Минздраве.
 
 
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Этот фейк, кажется, появился в Украине, затем он перекочевал в Россию, а оттуда уже к нам.
 
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