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Коронавирус: фейк про вертолёты, закрытые окна и распыление
Источник материала: Партизан
Этот фейк, кажется, появился в Украине, затем он перекочевал в Россию, а оттуда уже к нам.
Слух о «минском вертолете» уже опровергли в Министерстве здравоохранения: - Никакие лекарства мы распылять не собираемся, это фейк, - прокомментировали в Минздраве.
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Этот фейк, кажется, появился в Украине, затем он перекочевал в Россию, а оттуда уже к нам.
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