Техническое обслуживание бытового котла после отопительного сезона

Источник материала: Клiч Радзiмы

Население Беларуси, проживающее в частном секторе, за последние 20-30 лет перешло от печного отопления, к использованию бытовых котлов, обеспечивающих более качественный обогрев жилых и иных помещений. Принцип устройства таких котлов с одной стороны достаточно прост, с другой — достаточно сложен, который требует к себе особого внимания и обслуживания.

Отопительный сезон подходит к концу, а это значит, что большинство бытовых котлов перейдет в летний режим работы или будут выключены. Весенне-летний перерыв в отоплении – это идеальное время для междусезонной очистки и технического обслуживания котла.

Для недопущения аварий с бытовыми котлами с наступлением следующего отопительного сезона после их эксплуатации необходимо:

проверить состояние тепловой изоляции трубопроводов и расширительных баков;

очистить дымоходы, дымовые трубы и топку котла от сажи и зольных накоплений;

промыть систему отопления для очистки внутренних поверхностей от накипи и шлама;

проверить наличие и исправность приборов безопасности, арматуры, предохранительных клапанов, контрольно-измерительных приборов, сетевых насосов;

открыть дренаж для отвода конденсата из нижнего кармана дымовой трубы для котлов, работающих с естественной тягой.

С наступлением отопительного сезона эксплуатацию котла производить в строгом соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

В. ГРИБОВ,

ведущий государственный инспектор Новополоцкого межрайонного отдела Витебского областного управления Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности.