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В России украинцы и белорусы будут признаваться носителями русского языка без экзамена

19.03.2020 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

В России украинцы и белорусы будут признаваться носителями русского языка без экзамена
В настоящее время иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о признании граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским языком, его носителями без прохождения собеседования. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В настоящее время иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, проведенного профильной комиссией. Такой статус дает возможность его обладателю получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Закон устанавливает, что украинцы и белорусы, свободно владеющие русским языком, при подаче личного заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией таковыми без прохождения собеседования. Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ.

В закон о гражданстве РФ вносится уточнение, согласно которому требования к необходимому уровню знаний, критерии оценки и порядок разработки и использования материалов для собеседования определяются МВД России по согласованию с Минпросвещения РФ. Как отметил ранее первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, министерства должны будут подготовить соответствующие подзаконные акты.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

 
 
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В настоящее время иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования МОСКВА, 18
 
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