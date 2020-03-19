МИД Беларуси помогает своим гражданам вернуться домой

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Заложники вируса. МИД Беларуси помогает гражданам республики вернуться домой. Ситуация пока непростая. Многие страны закрыли границы и ввели строгий карантин, однако на родину уже удалось вернуть более 1700 человек, передает телеканал “МИР 24”.

«Работа ведется со всеми заинтересованными органами государственного управления Беларуси. Национальный авиаперевозчик не намерен отменять запланированные полеты в том числе в страны ЕС и будет доставлять белорусских граждан в Минск. Речь идет о прямых рейсах в Париж, Мюнхен, Ганновер, Прагу, Будапешт и по другим направлениям», – секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

Завтра авиасообщение с другими государствами прекращает Египет. На его курортах сейчас отдыхают несколько тысяч белорусов. Однако национальный авиаперевозчик республики продолжит летать в страну пирамид вплоть до 31 марта, пока не привезет всех домой. Что же касается рейсов из Москвы, по последним данным, белорусские граждане могут улететь из «Шереметьево» и «Домодедово».

Навстречу туристам идут и некоторые мобильные операторы: они отменяют плату за экстренные вызовы в роуминге.

Однако, несмотря на рекомендации белорусы, по-прежнему активно выезжают зарубеж. МИД настоятельно просит – воздержаться от таких поездок.