ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Банк ВТБ ввел ограничение на обмен валюты по карточкам

19.03.2020 09:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

ОАО «Банк ВТБ (Беларусь)» сообщило о введении лимитов на валютно-обменные операции по картам, эмитированным банком. Они вступают в силу с 12:00 19 марта.

Банк ВТБ с 19 марта ввел ограничение на обмен валют по карточкам, сообщается на сайте учреждения.

Лимит составляет 100 евро в сутки.

Сообщается, что он будет действовать в следующих случаях:

— на расходные операции в иностранной валюте по рублевым карточкам банка;

— на приходные операции в белорусских рублях по валютным карточкам банка.

Пользователи некоторых других белорусских банков пишут в соцсетях, что в обменниках есть проблемы с наличными долларами.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ОАО «Банк ВТБ (Беларусь)» сообщило о введении лимитов на валютно-обменные операции по картам, эмитированным банком. Они вступают в силу с 12:00 19 марта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Алексей Голяк — новый председатель Ганцевичского райпо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика