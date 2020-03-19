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Банк ВТБ ввел ограничение на обмен валюты по карточкам
Источник материала: Партизан
ОАО «Банк ВТБ (Беларусь)» сообщило о введении лимитов на валютно-обменные операции по картам, эмитированным банком. Они вступают в силу с 12:00 19 марта.
Лимит составляет 100 евро в сутки.
Сообщается, что он будет действовать в следующих случаях:
— на расходные операции в иностранной валюте по рублевым карточкам банка;
— на приходные операции в белорусских рублях по валютным карточкам банка.
Пользователи некоторых других белорусских банков пишут в соцсетях, что в обменниках есть проблемы с наличными долларами.
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ОАО «Банк ВТБ (Беларусь)» сообщило о введении лимитов на валютно-обменные операции по картам, эмитированным банком. Они вступают в силу с 12:00 19 марта.
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