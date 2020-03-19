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Полуфинал конкурса “Мисс Беларусь-2020” пройдет 21 марта

19.03.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Полуфинал конкурса “Мисс Беларусь-2020” пройдет 21 марта

В полуфинале конкурса “Мисс Беларусь – 2020” встретятся 142 красавицы со всей Беларуси.

Претенденток на титул “Мисс Беларусь-2020” ждет еще одна встреча с жюри. Они пройдут собеседование, измерение параметров, проверку на соответствие требованиям конкурса (рост, семейное положение, наличие татуировок и т.д.). Также девушки выступят с самопрезентацией,  сообщает пресс-служба Национальной школы красоты.

В отличие от предыдущего этапа, в полуфинале конкурсанткам разрешено все: нарядные платья, украшения, визаж и прическа. Но пройтись в купальниках смогут не все – некоторым девушкам было рекомендовано похудеть либо, наоборот, поправиться. Жюри проверит, справилась ли участница с задачей. В конце полуфинала красавицы отправятся на фотопробы.

По результатам кастинга выберут от 25 до 35 финалисток. Около месяца они будут готовиться к итоговому шоу, репетировать выходы, проходить различные промежуточные испытания, участвовать в культурных и социальных проектах. Имя самой красивой белоруски станет известно 15 мая.

БЕЛТА.

 

 
 
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Полуфинал конкурса “Мисс Беларусь-2020” пройдет 21 марта
 
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