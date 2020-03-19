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В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе в формате 4К

19.03.2020 10:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси сняли первый документальный фильм о дикой природе, который по формату подходит для показа в кинотеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе в формате 4К

Это картина об уникальном месте – Туровском луге Припяти, где во время миграции останавливаются сотни тысяч редких птиц. Именно в этом месте пернатые останавливаются, чтобы отдохнуть после долгого перелета и продолжить путь на север. В мае здесь находятся одновременно около 200-300 тысяч птиц!

В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе в формате 4К

Каждая их 10 картин цикла длится час. И это не просто обзорный рассказ, а отдельное драматургическое произведение с социальной направленностью, познавательным смыслом и уникальностью родного края.

«У людей была такая картина, что в этом году Припять пересохнет». Что происходит с главной рекой Полесья?

Ранее еще никто не готовил ничего подобного для показа в кинотеатре. Премьера оригинального проекта намечена в одном из столичных кинотеатров уже 20 марта.

В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе в формате 4К

В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе в формате 4К

В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе в формате 4К

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Новости Беларуси. В Беларуси сняли первый документальный фильм о дикой природе, который по формату подходит для показа в кинотеатре, сообщили в программе Новости...
 
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