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Доллар в обменниках вырос до 2,7 рубля, евро - 2,9. Один банк ввел лимиты на валюту по карточкам

19.03.2020 10:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, 19 марта, доллар и евро снова растут. По состоянию на 10.15 доллар вырос на 3,9%, а евро — на 2,91%. Российский рубль при этом упал на 1,42%. В этой ситуации банки пересматривают курсы обмена валют


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Самый высокий курс евро сейчас — 2,9 рубля (Технобанк, Банк Решение), а самый низкий — 2,77 (БТА Банк).

Самый высокий курс доллара сейчас — 2,7 (Технобанк), а самый низкий — 2,55 рубля (БТА Банк).

Тем временем с 19 марта Банк ВТБ Беларусь ограничивает валютно-обменные операции по карточкам. Лимит на день эквивалентен 100 евро. Об этом говорится на сайте банка. Другие банки об аналогичных мерах пока не объявляли.

В объяснении банка сказано, что ограничения распространяются на расходные операции в иностранной валюте по карточкам, эмитированным в белорусских рублях, а также на приходные операции в рублях по карточкам, эмитированным в иностранной валюте (иными словами, на переводы в рублях на валютные карты).

FINANCE.TUT.BY обратился в банк с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы мы опубликуем.

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Теги: Курсы валют
 
 
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На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, 19 марта, доллар и евро снова растут. По состоянию на 10.15 доллар вырос на 3,9%, а евро - на 2,91%. Российский рубль...
 
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