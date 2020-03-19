Доллар в обменниках вырос до 2,7 рубля, евро - 2,9. Один банк ввел лимиты на валюту по карточкам

Источник материала: Tut.by

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, 19 марта, доллар и евро снова растут. По состоянию на 10.15 доллар вырос на 3,9%, а евро — на 2,91%. Российский рубль при этом упал на 1,42%. В этой ситуации банки пересматривают курсы обмена валют



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Самый высокий курс евро сейчас — 2,9 рубля (Технобанк, Банк Решение), а самый низкий — 2,77 (БТА Банк).

Самый высокий курс доллара сейчас — 2,7 (Технобанк), а самый низкий — 2,55 рубля (БТА Банк).

Тем временем с 19 марта Банк ВТБ Беларусь ограничивает валютно-обменные операции по карточкам. Лимит на день эквивалентен 100 евро. Об этом говорится на сайте банка. Другие банки об аналогичных мерах пока не объявляли.

В объяснении банка сказано, что ограничения распространяются на расходные операции в иностранной валюте по карточкам, эмитированным в белорусских рублях, а также на приходные операции в рублях по карточкам, эмитированным в иностранной валюте (иными словами, на переводы в рублях на валютные карты).

FINANCE.TUT.BY обратился в банк с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы мы опубликуем.