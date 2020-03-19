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Путин прокомментировал свое "царствование" и потроллил Галкина

19.03.2020 10:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент РФ в проекте «20 вопросов Владимиру Путину» ответил, как он относится к тому, что многие называют его «царем». Он утверждает, что это не так

«Это так, знаете, кого-то другого можно было назвать царем», - сказал российский лидер. 

По его мнению, царь – это тот, кто сидит наверху, и думает, что он прикажет, и все выполнят. «А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало», - добавил Путин. 

А он, Путин, каждый день работает, а не царствует. «Я работаю каждый день», - заявил Путин. 

Что же касается источников информации, которыми пользуется Путин, то их много – это СМИ, спецслужбы и социологические службы. 

Но больше всего он верит настроению простых людей. Если есть контакт, то президент это чувствует. У него это не притупилось, и он верит в искренность россиян, уверяет он.


Также президент прокомментировал шутку Максима Галкина про то, что Путин - это "не фамилия, а должность". Человек, у которого нет должностей, может шутить как угодно, - резюмировал Путин.
 
 
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Президент РФ в проекте «20 вопросов Владимиру Путину» ответил, как он относится к тому, что многие называют его «царем». Он утверждает, что это не так
 
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