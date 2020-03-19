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Абоненты МТС в роуминге могут бесплатно звонить на горячие линии белорусских диппредставительств за рубежом

19.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Абоненты МТС в роуминге могут бесплатно звонить на горячие линии белорусских диппредставительств за рубежом

С полным перечнем номеров для бесплатных звонков можно ознакомиться на сайте оператора мобильной связи.

МИД и МТС объединяют усилия по информированию белорусов за рубежом: оператор предоставил абонентам, которые находятся в роуминге, возможность бесплатно звонить на горячие линии белорусских дипломатических представительств за границей. В том числе на экстренный номер Министерства иностранных дел в Беларуси +375 (17) 327-29-22.

Оператор проинформировал своих абонентов о такой возможности: разослал SMS с информацией о доступных бесплатных звонках тем, кто сейчас находится за рубежом, со ссылкой на сайт МТС с номерами телефонов для экстренной связи.

Звонки на горячие линии будут бесплатными на любом тарифе и для всех абонентов – как физических, так и корпоративных.

По материалам сайта mts.by

https://grodnonews.by/

 
 
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С полным перечнем номеров для бесплатных звонков можно ознакомиться на сайте оператора мобильной связи. МИД и МТС объединяют усилия по информированию белорусов...
 
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