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Абоненты МТС в роуминге могут бесплатно звонить на горячие линии белорусских диппредставительств за рубежом
19.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С полным перечнем номеров для бесплатных звонков можно ознакомиться
МИД и МТС объединяют усилия по
Оператор проинформировал своих абонентов о такой возможности: разослал SMS с информацией о доступных бесплатных звонках тем, кто сейчас находится за рубежом, со ссылкой на сайт МТС с номерами телефонов для экстренной связи.
Звонки на горячие линии будут бесплатными на любом тарифе и для всех абонентов – как физических, так и корпоративных.
По материалам сайта mts.by
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Абоненты МТС в роуминге могут бесплатно звонить на горячие линии белорусских диппредставительств за рубежом
С полным перечнем номеров для бесплатных звонков можно ознакомиться на сайте оператора мобильной связи. МИД и МТС объединяют усилия по информированию белорусов...
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