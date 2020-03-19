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В Бресте стали делать фруктовую питьевую ряженку

19.03.2020 10:44 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Ряженка «Савушкин» является традиционно любимым и популярным у белорусов кисломолочным продуктом, который ценят за мягкий сливочный вкус, нежную текстуру и пользу для здоровья. Ряженка оказывает благотворное воздействие на систему пищеварения, обладает тонизирующим эффектом и отличается антитоксическими свойствами.

«В Беларуси сложилась интересная культура потребления ряженки – потребители часто добавляют в нее варенье, джемы или еще что-нибудь сладкое. И мы решили превратить эту интересную привычку в отличительную черту нового напитка. Печеные яблоки и сушеные абрикосы идеально дополнили особенный кисломолочный вкус ряженки, все полезные свойства которой сохранились в неизменном виде. Надеемся, что наши новинки придутся по вкусу потребителям и помогут обогатить организм необходимыми витаминами и микроэлементами в период восстановления организма после зимы», – поясняют в компании «Савушкин продукт».

Питьевая ряженка производится в полном соответствии со строгими требованиями к организации производства молочной продукции. Пастеризованное молоко в течение нескольких часов томится при температуре 95-980C. Затем топленое молоко охлаждают и вносят заквасочную культуру, специально подобранную для производства ряженки. После процедуры сквашивания, которая длится от 4 до 6 часов, в ряженку добавляют фруктовые наполнители, в состав которых входят исключительно натуральные ингредиенты, и разливают по стерильным бутылочкам.

Ряженка от «Савушкин» с массовой долей жира 2% в бутылке объемом 420 гр уже представлена в магазинах всех торговых сетей Беларуси. Срок годности продукта – 20 дней, а хранить продукт рекомендуют при температуре от + 2 до + 6 градусов С.

*партнерский материал

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В линейке продуктов Савушкин появилась питьевая ряженка с фруктовыми наполнителями: с курагой и с печеным яблоком и корицей. Как и классическая ряженка, новый...
 
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