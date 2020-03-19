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Прямая линия для туристов будет работать ежедневно
19.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Прямая линия в департаменте по туризму Министерства спорта и туризма будет работать ежедневно, сообщила сегодня журналистам директор департамента Ирина Воронович,
«Сегодня утром была открыта
Обратиться за консультацией в департамент по туризму можно по номерам (8017) 327-25-11, (8017) 226-99-00. Прямая линия работает с 8.00 до 20.00.
Заместитель директора департамента по туризму — начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Минспорта Виталий Грицевич обратил внимание, что все сотрудники департамента готовы оказать помощь. Однако в первую очередь решаются вопросы с возвратом в страну белорусских граждан, особенно тех, у кого закончился тур и они находятся в критической ситуации. По вопросам, связанным с возвратом денежных средств, невозможностью поехать за границу в ближайшее время, специалисты также консультируют, однако в приоритете помощь людям, оказавшимся сейчас в экстренной ситуации за пределами Беларуси.
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Прямая линия в департаменте по туризму Министерства спорта и туризма будет работать ежедневно, сообщила сегодня журналистам директор департамента Ирина...
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