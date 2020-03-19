Как безопасно навести порядок на своем участке. Советы спасателей

Источник материала: Газета Авангард

Мусор, прошлогодняя трава, листья деревьев – все, на чем может остановиться взгляд добросовестного хозяина, подлежит уборке. Нередко, хозяева избирают наиболее простой и быстрый способ уничтожения мусора – сжигание. Пока огонь «наводит порядок» на участке, появляется минутка обсудить последние новости с соседями, обдумать планы на предстоящий сезон.





Советы от спасателей как безопасно навести порядок на своем участке:

— вывезите мусор в специально отведенное место;

— если без сжигания не обойтись, выберите площадку так, чтобы исключить пожар, расстояние до зданий и сооружений должно быть не менее 10 м, от лесного массива – 20 метров, 30 метров от мест, где складируется сено или солома. Жечь отходы можно только в безветренную погоду, пламя нужно постоянно контролировать, ни в коем случае не оставлять без присмотра;

— не забывайте про огнетушитель, емкость с водой, лопату;

— выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, трав на корню категорически запрещается.

Берегите природу! Не допускайте сжигание сухой растительности, берегите себя и свое имущество! Не проходите мимо горящей травы, сообщайте о возгораниях в дежурную службу МЧС по телефонам: 101, 112.

По информации РОЧС