В «Клубе экспертов молока» рассказали, в чем заключается главное достоинство сыра

Источник материала: Виртуальный Брест

В чем заключаются полезные свойства сыра? По каким признакам его нужно выбирать? И как правильно приготовить фондю? Этим и многим другим полезным вопросам было посвящено заседание Клубов экспертов молока, которое прошло 13 марта в Бресте.





Встреча объединила профессионалов в области медицины, кулинарии и просто сторонников здорового образа жизни.

Сыр – всему голова!

Клуб экспертов молока, созданный в рамках социальной инициативы «Савушкин продукт» - за здоровье нации», возобновил свою работу в новом формате. В этом году каждая новая встреча Клуба будет посвящена отдельной категории молочных продуктов. Начать решено с сыров. И причин тому много.





На постсоветском культура потребления сыров только начинает зарождаться. В мире существует более 500 различных сортов сыра, но основная масса потребителей из всего этого множества выбирает только 4-5. А большинство покупателей и вовсе делят все сыры на две категории: традиционные и экзотические (Пармезан, Маасдам и «прочие с глазками»).

Так сложилось, что сыры у нас редко подаются в виде самостоятельного блюда. В отличие от стран, где культура потребления сыра, что называется, в крови. Для нас сыр – это часть бутерброда, дополнение к основной еде, один из ингредиентов блюда или просто красивый элемент сервировки. С таким подходом мы лишаем себя вкусового удовольствия – утверждают знатоки сыра. И дополнительной пользы для здоровья – добавляют врачи.

В чем заключается польза?

Первым экспертом встречи клуба стала Виктория Козел, эксперт центра «ЛОДЭ», которая просто и доступно рассказала собравшимся о пользе сыра.





Оказывается, белок из сыра по своему аминокислотному составу наиболее схож с естественным белком, который вырабатывается в человеческом организме, потому он гораздо лучше усваивается.

– В сыре есть незаменимые аминокислоты, которые не синтезируются в организме и потому мы должны получать их извне – это криптофан и лизин. Сыры содержат практически все витамины группы В и Е, кальций, магний, железо и другие микроэлементы. Твердые сыры служат для профилактики кариеса, мягкие – возбуждают аппетит, – рассказала Виктория Козел.

А еще сыр хорошо влияет на зрение, улучшает внешний вид кожи. Он в обязательном порядке должен быть включен в рацион беременных и кормящих женщин, полезен детям и людям, страдающим от анемии и гипотонии.

Вообще все питательные вещества, которые содержатся в сыре, усваиваются организмом практически на 100%. Сыр – продукт уникальный еще и тем, что в 100 граммах содержится столько же кальция, как в литре молока. Можно сказать, что сыр концентрирует в себе все полезные свойства молока, ведь на производство одного килограмма сыра нужно 10 литров молока! Процесс созревания дополнительно обогащает этот полезнейший продукт и в зависимости от времени выдержки рождает многообразие сортов, различающихся по качеству и вкусу.

Готовим фондю правильно

Никто не расскажет о вкусовых качествах сыра лучше, чем человек, который ежедневно имеет дело с этим продуктом. Еще одним гостем Клуба экспертов молока стал Илья Майсак, шеф-повар кафе-пиццерии «PaPi». Он рассказал, что через его руки в кафе проходит около 100 килограммов сыра в неделю, причем различных сортов. Всех собравшихся шеф-повар угостил швейцарским фондю и показал, как повторить его в домашних условиях.





– Строго говоря, фондю – это не блюдо, а техника приготовления, с помощью которой можно украсить какой-нибудь продукт и придать ему новое вкусовое звучание. Фондю – французское слово и означает «расплавленный», однако сама техника появилась в Швейцарии. Пастухи шли в горы пасти овец и брали с собой глиняный горшочек, вино, сыр и хлеб. Сыр растапливали в этом горшке и макали в него хлеб. Это и есть традиционное фондю, – сделал короткий экскурс в историю шеф-повар.

Фондю раскрывает вкус сыра, подчеркивает его, потому что при плавлении сыра испаряется влага и вкус концентрируется – можно почувствовать те «нотки», которые появятся в сыре спустя месяцы выдержки.

В домашних условиях приготовить фондю несложно. Для этого понадобится либо специальное приспособление – фондюшница, либо посуда с толстым дном (расплавить сыр можно и на водяной бане). В расплавленный сыр можно добавить белое сухое вино, а можно и яблочный или виноградный сок, добавив в него немного яблочного уксуса, чтобы повысить кислотность.

Рецепт прост: на 100 грамм сока нужно около 200 грамм тертого сыра. Подойдет практически любой сорт – от выдержанных до мягких. Когда основа закипит, сыр нужно добавлять поэтапно, постоянно помешивая. В конце обязательно стоит добавить немного крахмала, чтобы получилась однородная сырная масса без комочков. Фондю прекрасно дополнит подсушенный хлеб – обмакиваем кусочки в сырную массу и наслаждаемся новым вкусом привычного сыра.

Сыровары Брест-Литовска

После традиционной экскурсии на производство молочной компании «Савушкин продукт» гостей ждал еще один сюрприз – дегустация сыров и знакомство с разными сортами этого благородного продукта.





Кстати, сыры «Брест-Литовск» – это не просто торговая марка: мало кто знает, но история современного сыроделия в Беларуси началась у ворот Бреста в 16 веке.

В 1564 году в пойме Западного Буга поселились первые голландцы, приехавшие в Беларусь с целью распространения идей Реформации. Именно они привезли в Беларусь практические знания и инвентарь для изготовления твердых и мягких сычужных сыров. Менялись времена, поколения… и только секрет Брест-литовских сыроваров был пронесен через столетия и сохранился до наших дней.

Линейка сыров «Брест-Литовск» объединяет наиболее известные и востребованные сыры Европы, которые прекрасно подойдут как для сырной тарелки, так и для самостоятельного потребления.

Клуб экспертов молока собирается по инициативе молочной компании «Савушкин продукт» уже не первый год. Встречи проходят ежемесячно, каждое новое заседание посвящается новой теме. С его помощью брестское предприятие стало проводником полезных знаний для потребителей. Собирая под своим крылом экспертов, технологов, врачей и поваров, оно рассказывает и показывает, как сориентироваться среди многообразия молочных продуктов, выбрать лучшее и самое полезное для здоровья всей семьи.