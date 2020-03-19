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В Беларуси ввели запрет на вывоз некоторых медицинских товаров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Некоторые медицинские товары и оборудование временно запрещены к вывозу за пределы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее постановление принято правительством.
Речь идет о хирургических халатах, различных перчатках, бинтах, бахилах, респираторах и других принадлежностях, использование которых в последнее время резко возросло.
Важно то, что на вывоз гражданами этих товаров для личного пользования этот запрет не распространяется. Еще одно исключение – оказание гуманитарной помощи иностранным государствам, одобренная правительством.
Действовать временный запрет будет до 1 июня 2020 года.
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Новости Беларуси. Некоторые медицинские товары и оборудование временно запрещены к вывозу за пределы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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