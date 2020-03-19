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Новости экономики за 19.03.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сколько торговых организаций уже присоединились к рекомендациям по соблюдению доктрины продовольственной безопасности, кому и какие медицинские товары временно запрещено вывозить из страны и какова доля частного бизнеса в сфере бытовых услуг?
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР В БЫТОВЫХ УСЛУГАХ ЗАНИМАЕТ 97,6 %
Оказание бытовых услуг у нас практически полностью стало прерогативой частного бизнеса. Сегодня в отрасли заняты более 37 тысяч субъектов. 97,5 % из них приходится на негосударственный сектор.
В основном это индивидуальные предприниматели – они составляют две трети реестра. Объемы рынка постоянно растут. Особенно активно развивается выездная форма оказания услуг. В общей структуре они уже занимают 39 %. Традиционно в числе наиболее популярных у нас оказание парикмахерских услуг, ремонт одежды, автомобилей, бытовой и компьютерной техники, аренда и прокат.
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Новости Беларуси. Сколько торговых организаций уже присоединились к рекомендациям по соблюдению доктрины продовольственной безопасности, кому и какие...
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