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Новости экономики за 19.03.2020

19.03.2020 17:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сколько торговых организаций уже присоединились к рекомендациям по соблюдению доктрины продовольственной безопасности, кому и какие медицинские товары временно запрещено вывозить из страны и какова доля частного бизнеса в сфере бытовых услуг?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР В БЫТОВЫХ УСЛУГАХ ЗАНИМАЕТ 97,6 %

Оказание бытовых услуг у нас практически полностью стало прерогативой частного бизнеса. Сегодня в отрасли заняты более 37 тысяч субъектов. 97,5 % из них приходится на негосударственный сектор.

Новости экономики за 19.03.2020

В основном это индивидуальные предприниматели – они составляют две трети реестра. Объемы рынка постоянно растут. Особенно активно развивается выездная форма оказания услуг. В общей структуре они уже занимают 39 %. Традиционно в числе наиболее популярных у нас оказание парикмахерских услуг, ремонт одежды, автомобилей, бытовой и компьютерной техники, аренда и прокат.

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Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Сколько торговых организаций уже присоединились к рекомендациям по соблюдению доктрины продовольственной безопасности, кому и какие...
 
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