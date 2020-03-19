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Есть и хорошие новости: в Беларусь вернулись аисты

19.03.2020 17:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Многие перелетные птицы уже вернулись в Беларусь, сообщают белорусские бердвотчеры.



Благодаря необычайно теплой зиме и сохранению подобного климата весной многие перелетные птицы вернулись в Беларусь раньше обычного.

Бердвотчеры сообщают о прилете белых аистов, черных дроздов, зябликов и горихвосток-чернушек, трясогузок, пеночек-теньковок и чернышей. 

О возвращении скворцов сообщалось еще в начале марта. Так что весна в самом разгаре
 
 
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Многие перелетные птицы уже вернулись в Беларусь, сообщают белорусские бердвотчеры.
 
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