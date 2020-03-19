Учитель химии Ивьевской СШ Полина Викторовна Лебедева вышла в финал на областном этапе республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Беларуси» в номинации «химия, биология».
|
Учитель Ивьевской СШ вышла в финал конкурса «Учитель года Беларуси»
19.03.2020 — Разное | Ивьевский край
Источник материала: Ивьевский край
Учитель химии Ивьевской СШ Полина Викторовна Лебедева вышла в финал на областном этапе республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Беларуси» в номинации «химия, биология».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учитель химии Ивьевской СШ Полина Викторовна Лебедева вышла в финал на областном этапе республиканского конкурса профессионального...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)