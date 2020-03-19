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Учитель Ивьевской СШ вышла в финал конкурса «Учитель года Беларуси»

19.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Учитель химии Ивьевской СШ Полина Викторовна Лебедева вышла в финал на областном этапе республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Беларуси» в номинации «химия, биология».

 
 
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Учитель химии Ивьевской СШ Полина Викторовна Лебедева вышла в финал на областном этапе республиканского конкурса профессионального...
 
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