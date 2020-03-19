ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Любимые книги в самые удалённые уголки страны. Как работает «Мобил-библиотека» в Березинском районе

19.03.2020 19:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Березинском районе заработал проект «Мобил-библиотека», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Работники центрального книгохранилища отбирают книги и отвозят их в самые отдаленные населенные пункты, где устраивают яркие презентации изданий.

Любимые книги в самые удалённые уголки страны. Как работает «Мобил-библиотека» в Березинском районе

Сельские жители могут познакомиться как с новинками, так и с известными произведениями белорусских писателей. По возможности в сельских библиотеках также организовывают встречи с писателями.

Подробности – в материале Вероники Сайко.

Любимые книги в самые удалённые уголки страны. Как работает «Мобил-библиотека» в Березинском районе

Любимые книги в самые удалённые уголки страны. Как работает «Мобил-библиотека» в Березинском районе

Книга и сегодня лучший друг. В этом уверены сотрудники Березинской библиотеки. Здесь кладезь знаний никогда не пустует, даже несмотря на то, что большинство произведений есть в интернете. Библиотека – давно не просто книгохранилище. Это место, где рождаются громкие волонтерские проекты. Один из них – «Мобил-библиотека». Перед тем, как книги отправятся в путешествие, их тщательно отбирают.

До старта проекта полки в сельских библиотеках тоже не пустовали. Туда в 2019 году из центрального книгохранилища передали 1500 книг. Всего в районе 9 сельских библиотек. В Березино постоянно приезжают писатели, чтобы лично презентовать свои произведения. А потому фонд пополняется экземплярами с автографами авторов.

Любимые книги в самые удалённые уголки страны. Как работает «Мобил-библиотека» в Березинском районе

Любимые книги в самые удалённые уголки страны. Как работает «Мобил-библиотека» в Березинском районе

Подробнее о работе библиотеки в Березинском районе смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Вероника Сайко

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Березинском районе заработал проект «Мобил-библиотека», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Работники центрального книгохранилища...
 
Новости дня
Новости разные
 
Церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр-2020 прошла без зрителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика