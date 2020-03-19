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Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Холод, голод и сыпной тиф вместо газовых камер и крематория. 76 лет назад были освобождены узники Озаричских лагерей смерти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из самых бесчеловечных эпизодов Второй мировой войны: белорусских стариков, женщин и детей словно лабораторных крыс нацисты использовали для того, чтобы вызвать эпидемию в наступавших войсках Белорусского фронта.
Александр Добриян, корреспондент:
Смертность была запредельной. 9 дней озаричского ада унесли 17 тысяч мирных жизней. В официальных документах командиры вермахта цинично описывали военную операцию с применением бактериологического оружия как «депортацию ненужных едоков».
Екатерине Гарбар было 10 лет, когда их с мамой и братом пригнали на эту фабрику смерти.
Екатерина Гарбар, узница лагеря смерти «Озаричи»:
По архивным данным, средняя продолжительность жизни зараженных узников составляла трое суток. Выжили в основном те, кто прибыл в лагерь смерти в последние дни перед освобождением.
Ольга Яльчик, узница лагеря смерти «Озаричи»:
План создания эпидемиологической западни, утвержденный лично Адольфом Гитлером, провалился. Медицинские службы Белорусского фронта отреагировали на угрозу мгновенно. Военным врачам удалось свести к минимуму последствия вспышки сыпного тифа не только в войсках, но и среди мирных жителей.
Зинаида Хлебовец, руководитель музея памяти жертв лагеря смерти «Озаричи»:
Узнать больше об одной из самых трагических страниц своей истории белорусам поможет новое энциклопедическое издание. Накануне памятной даты состоялась презентация книги «Озаричи. Дорога смерти».
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Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников
Новости Беларуси. Холод, голод и сыпной тиф вместо газовых камер и крематория. 76 лет назад были освобождены узники Озаричских лагерей смерти, сообщили в программе...
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