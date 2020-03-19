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Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников

19.03.2020 19:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Холод, голод и сыпной тиф вместо газовых камер и крематория. 76 лет назад были освобождены узники Озаричских лагерей смерти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из самых бесчеловечных эпизодов Второй мировой войны: белорусских стариков, женщин и детей словно лабораторных крыс нацисты использовали для того, чтобы вызвать эпидемию в наступавших войсках Белорусского фронта.

С прошедшими ад на земле встретился Александр Добриян.

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников

Александр Добриян, корреспондент:
В марте 44-го дороги, ведущие в Озаричи, были буквально усеяны трупами детей, женщин и стариков. Этот марш смерти был частью поистине дьявольского плана. Технологию эпидемии нацисты проработали до мелочей. Людей доводили до полного изнеможения, а затем толпами загоняли в болото, огражденное колючей проволокой. Практически не кормили и запрещали разводить костры. В таких условиях сыпной тиф распространялся молниеносно.

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников

Смертность была запредельной. 9 дней озаричского ада унесли 17 тысяч мирных жизней. В официальных документах командиры вермахта цинично описывали военную операцию с применением бактериологического оружия как «депортацию ненужных едоков».

Екатерине Гарбар было 10 лет, когда их с мамой и братом пригнали на эту фабрику смерти.

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников

Екатерина Гарбар, узница лагеря смерти «Озаричи»:
Много трупов лежало. Когда загнали нас за проволоку, стоял старик с бородой и молился – наверное, просто своей смерти просил.

По архивным данным, средняя продолжительность жизни зараженных узников составляла трое суток. Выжили в основном те, кто прибыл в лагерь смерти в последние дни перед освобождением.

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников

Ольга Яльчик, узница лагеря смерти «Озаричи»:
Колотило так, что накрывайся, не накрывайся – ничего не помогало.

План создания эпидемиологической западни, утвержденный лично Адольфом Гитлером, провалился. Медицинские службы Белорусского фронта отреагировали на угрозу мгновенно. Военным врачам удалось свести к минимуму последствия вспышки сыпного тифа не только в войсках, но и среди мирных жителей.

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников

Зинаида Хлебовец, руководитель музея памяти жертв лагеря смерти «Озаричи»:
Здесь в большом количестве применили антибиотики. Из близлежащих трех армий по приказу Рокоссовского сюда были доставлены медики. Поэтому благодаря грамотным действиям командного состава, медиков 65-й армии эту эпидемию в течение двух месяцев удалось локализовать.

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников

Узнать больше об одной из самых трагических страниц своей истории белорусам поможет новое энциклопедическое издание. Накануне памятной даты состоялась презентация книги «Озаричи. Дорога смерти».

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников

Холод, голод и сыпной тиф унесли 17 тысяч мирных жизней. Трагедия Озаричского лагеря смерти глазами его узников

Люди в материале: Александр Добриян, Екатерина Гарбар, Ольга Яльчик, Зинаида Хлебовец

 
 
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Новости Беларуси. Холод, голод и сыпной тиф вместо газовых камер и крематория. 76 лет назад были освобождены узники Озаричских лагерей смерти, сообщили в программе...
 
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