Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нацбанк Беларуси прокомментировал ситуацию с валютой и динамику курса рубля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разъяснение опубликовано на официальном сайте Нацбанка.

Изменения на глобальных финансовых рынках привели к повышенному спросу на валюту внутри нашей страны. Это сказывается и на курсе рубля, и на наличии долларов в отдельных обменных пунктах и кассах банков.





При этом в Нацбанке подчеркивают: ограничений по покупке и продаже долларов в безналичной форме нет, а в кассах достаточно и другой иностранной валюты, например евро. В тоже время Национальный банк держит ситуацию на контроле и при необходимости примет оперативные меры реагирования.