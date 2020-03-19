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Житель Барановичей приговорен к двум годам колонии-поселения за ДТП на переходе

19.03.2020 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Барановичского района и города Барановичи сегодня огласил приговор по уголовному делу о ДТП, в котором тяжелые травмы получила женщина-пешеход, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Житель Барановичей приговорен к двум годам колонии-поселения за ДТП на переходе

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 19 декабря прошлого года. За рулем автомобиля "Ниссан" был житель Барановичей. Водитель проявил невнимательность, отвлекся от управления и не уступил дорогу женщине, которая шла по нерегулируемому переходу. С травмами ее госпитализировали.

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.317 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Он приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Пять лет мужчина не сможет управлять транспортными средствами. Также с него в пользу потерпевшей будет взыскана компенсация морального вреда в сумме Br13 тыс.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
 
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  Суд Барановичского района и города Барановичи сегодня огласил приговор по уголовному делу о ДТП, в котором тяжелые травмы получила женщина-пешеход, сообщили...
 
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