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Житель Барановичей приговорен к двум годам колонии-поселения за ДТП на переходе
19.03.2020 18:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Суд Барановичского района и города Барановичи сегодня огласил
Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 19 декабря прошлого года. За рулем автомобиля "Ниссан" был житель Барановичей. Водитель проявил невнимательность, отвлекся от управления и не уступил дорогу женщине, которая шла по нерегулируемому переходу. С травмами ее госпитализировали.
Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.317 УК (нарушение
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Суд Барановичского района и города Барановичи сегодня огласил приговор по уголовному делу о ДТП, в котором тяжелые травмы получила женщина-пешеход, сообщили...
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