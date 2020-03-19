|
На Долгиновском тракте автомобиль сбил велосипедиста, который ехал по тротуару
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авария с участием велосипедиста произошла 19 марта на Долгиновском тракте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель автомобиля выезжал со двора и, вероятно, не заметил велосипедиста, который ехал по тротуару. Скорость была невысокой, обошлось без пострадавших.
А ГАИ напоминает: велосипедисты на минских дорогах появились раньше обычного. Так что водителям нужно быть особенно внимательными.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Авария с участием велосипедиста произошла 19 марта на Долгиновском тракте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)