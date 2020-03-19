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На Долгиновском тракте автомобиль сбил велосипедиста, который ехал по тротуару

19.03.2020 18:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария с участием велосипедиста произошла 19 марта на Долгиновском тракте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Долгиновском тракте автомобиль сбил велосипедиста, который ехал по тротуару

Водитель автомобиля выезжал со двора и, вероятно, не заметил велосипедиста, который ехал по тротуару. Скорость была невысокой, обошлось без пострадавших.

А ГАИ напоминает: велосипедисты на минских дорогах появились раньше обычного. Так что водителям нужно быть особенно внимательными.

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Новости Беларуси. Авария с участием велосипедиста произошла 19 марта на Долгиновском тракте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель...
 
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