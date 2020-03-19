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В Минске может появиться электродом. Что он из себя представляет?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Многоэтажный электродом в ближайшее время может появиться в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Созданием проекта занимаются ученые Института энергетики Академии наук. Реализация станет возможна благодаря началу работы БелАЭС. К тому же, в электродоме можно будет использовать и возобновляемую энергетику: солнечные панели, тепловые насосы, сточные воды и другие экологические решения. Сейчас есть два варианта дома – 16-этажная высотка и типовая панель в 10 этажей. Это порядка 150 квартир.
Антон Бринь, директор Института энергетики Национальной академии наук:
Вдобавок наши ученые разработали уникальный смарт-счетчик, совместивший функции учета потребления воды и электричества. Если будет принято решение о реализации пилотного проекта, первая электромногоэтажка появится в академгородке возле Академии наук.
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Новости Беларуси. Многоэтажный электродом в ближайшее время может появиться в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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