Источник материала: Новости Волковыска

17 марта в РГОО «БООР» состоялось заседание совета по развитию любительского и спортивного рыболовства.

В ноябре-январе 2019-2020 годов РГОО «БООР» провело опрос рыболовной общественности в целях выявления наиболее социально-значимых водоемов страны для осуществления любительского рыболовства.

На основании опроса был составлен перечень, в который вошло более 50 наиболее популярных водоемов и водотоков страны.

В ходе заседания 17 марта совета по развитию любительского и спортивного рыболовства РГОО «БООР» члены совета обсудили все предложенные водные объекты и определили перечень водоемов для зарыбления в 2020 году.

В список, в числе прочих, включены следующие водоемы Гродненской области: озеро Альбертинское в Слониме, водохранилища Гезгальское в Дятловском районе и Волпенское в Волковысском районе, озеро Юбилейное в Гродно.

В ближайшее время для зарыбления указанных водоемов будут разработаны биологические обоснования и направлены на прохождение государственной экологической экспертизы. В случае получения положительных заключений в текущем году эти водоемы будут зарыблены.

Кроме того, в целях улучшения видового состава ихтиофауны водоемов страны, принято решение о более плотном сотрудничестве с РУП «Институт рыбного хозяйства» относительно производства и выращивания на заказ следующих видов рыб: судака, сига, ряпушки, сома, щуки, линя, язя.

Одновременно предложено рассмотреть вопрос о возобновлении работы по созданию искусственных нерестилищ для ценных видов рыб на Заславским водохранилище, а также проработать вопрос по подбору других водоемов для создания искусственных нерестилищ.