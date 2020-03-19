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Полеты из Минска в Грузию приостанавливаются

19.03.2020 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальная авиакомпания «Белавиа» временно приостанавливает рейсы в Тбилиси и Батуми в связи с эпидемией COVID-19

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе перевозчика.

Так, с 20 марта по 28 марта отменяются рейсы В2 741-742 и с 22 марта по 28 марта отменяются рейсы В2 735-736 в Тбилиси.

Кроме того, с 20 марта по 28 марта отменен рейс B2 737 и с 21 марта по 29 марта рейс B2 738 в Батуми.

Как пояснили в «Белавиа», если вы нашли свой рейс в этом списке и билет куплен на самолет, который должен был вылететь в указанный промежуток времени, есть возможность вернуть полную его стоимость. Также можно изменить дату полета по тому же маршруту до 31 мая в пределах максимального срока пребывания в пункте назначения без дополнительных сборов.
 
Теги: Минск
 
 
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Национальная авиакомпания «Белавиа» временно приостанавливает рейсы в Тбилиси и Батуми в связи с эпидемией COVID-19
 
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