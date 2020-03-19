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МИД: «Настоятельно рекомендуем исключить поездки без особой необходимости за рубеж»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сегодня, 19 марта, белорусский МИД отметил, что совместная с российскими коллегами работа по возвращению домой туристов, которые сейчас находятся в Польше, ведется постоянно и конструктивно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тесное взаимодействие выстроено со всеми заинтересованными службами, процесс нормализуется.
В то же время уже сегодня ночью во «Внуково» прилетят белорусские туристы, которые находились на отдыхе в Таиланде. Над решением этого вопроса также совместно работали дипломатические миссии Беларуси и России.
Пока еще сложно решается вопрос с возвращением домой туристов из Гоа и Шри-Ланки.
Анатолий Глаз, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД:
Еще раз настоятельно рекомендуем исключить поездки без особой необходимости за рубеж в данный острый период в связи с очевидными трудностями вернуться на родину. Граждане, осуществляющие подобные шаги, должны отдавать себе отчет в том, что делают они это на свой страх и риск.
Напомним, в эти дни домой вернулись более 2500 белорусов. В фокусе белорусских дипломатов находятся еще 1500 белорусов. Они сейчас находятся за рубежом и потенциально могут обратиться за помощью.
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Новости Беларуси. Сегодня, 19 марта, белорусский МИД отметил, что совместная с российскими коллегами работа по возвращению домой туристов, которые сейчас находятся...
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