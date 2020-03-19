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МИД: «Настоятельно рекомендуем исключить поездки без особой необходимости за рубеж»

19.03.2020 20:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сегодня, 19 марта, белорусский МИД отметил, что совместная с российскими коллегами работа по возвращению домой туристов, которые сейчас находятся в Польше, ведется постоянно и конструктивно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тесное взаимодействие выстроено со всеми заинтересованными службами, процесс нормализуется.  

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МИД: «Настоятельно рекомендуем исключить поездки без особой необходимости за рубеж»

В то же время уже сегодня ночью во «Внуково» прилетят белорусские туристы, которые находились на отдыхе в Таиланде. Над решением этого вопроса также совместно работали дипломатические миссии Беларуси и России.   

Пока еще сложно решается вопрос с возвращением домой туристов из Гоа и Шри-Ланки.   

МИД: «Настоятельно рекомендуем исключить поездки без особой необходимости за рубеж»

Анатолий Глаз, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД:  
По данным Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, только за последние трое суток за рубеж выехало порядка 11 тысяч граждан нашей страны. Подчеркиваем, что данные выезды осуществляются после четких рекомендаций МИД воздержаться от зарубежных поездок.  

Еще раз настоятельно рекомендуем исключить поездки без особой необходимости за рубеж в данный острый период в связи с очевидными трудностями вернуться на родину. Граждане, осуществляющие подобные шаги, должны отдавать себе отчет в том, что делают они это на свой страх и риск.  

Напомним, в эти дни домой вернулись более 2500 белорусов. В фокусе белорусских дипломатов находятся еще 1500 белорусов. Они сейчас находятся за рубежом и потенциально могут обратиться за помощью.  

Люди в материале: Анатолий Глаз

 
 
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Новости Беларуси. Сегодня, 19 марта, белорусский МИД отметил, что совместная с российскими коллегами работа по возвращению домой туристов, которые сейчас находятся...
 
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