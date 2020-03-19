В Брестской области столкнулись фуры, один водитель погиб

Источник материала: Tut.by

После столкновения МАЗа и DAF одного из водителей выбросило на дорогу. Он скончался на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД

Авария произошла 19 марта, около 19.40, на 209-м км автодороги М1 Брест — Минск — граница России.

По предварительной информации, 53-летний водитель грузового автомобиля МАЗ пытался развернуться в запрещенном для разворота месте. В это время в левой полосе по ходу движения ехала фура DAF под управлением 22-летнего гражданина Польши.

В результате столкновения водителя большегруза МАЗ выбросило из кабины на дорогу, от полученных травм он скончался.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.