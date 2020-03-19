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В Брестской области столкнулись фуры, один водитель погиб
Источник материала: Tut.by
После столкновения МАЗа и DAF одного из водителей выбросило на дорогу. Он скончался на месте происшествия. Об этом
Авария произошла 19 марта, около 19.40, на 209-м км автодороги М1 Брест — Минск — граница России.
По предварительной информации, 53-летний водитель грузового автомобиля МАЗ пытался развернуться в запрещенном для разворота месте. В это время в левой полосе по ходу движения ехала фура DAF под управлением 22-летнего гражданина Польши.
В результате столкновения водителя большегруза МАЗ выбросило из кабины на дорогу, от полученных травм он скончался.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
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После столкновения МАЗа и DAF одного из водителей выбросило на дорогу. Он скончался на месте происшествия.
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