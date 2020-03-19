2-й тур ЧБ смещается на неделю назад и будет сыгран 27−29 марта

Источник материала: Tut.by

Исполком АБФФ внес изменения в проект цифрового календаря для проведения чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге, сообщается на сайте ассоциации .



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

За основу был взят цифровой календарь, в котором сборная не выходила в финальную часть Евро.

Таким образом:

— 2-й тур смещается на неделю назад и будет сыгран 27−29 марта;

— 3-й тур становится на место 2-го тура на 3−5 апреля, 4-й тур становится на место 5-го тура — на 10−13 апреля, и так далее вплоть до 12-го тура, а начиная с 12-го тура календарь полностью соответствует проекту № 1;

— расширен период для проведения матчей 10-го и 11-го туров на один день в целях варьирования игровой нагрузки футболистов команд, которые участвуют в финале Кубка Беларуси, а также в преддверии учебно-тренировочного сбора национальной сборной.

Даты проведения Кубка Беларуси не меняются.

Напомним, что Евро решением УЕФА перенесено на 2021 год. Матч плей-офф Лиги наций против Грузии предварительно перенесен на июнь 2020 года.

Обновленная версия цифрового календаря сезона 2020 доступна тут .

Отметим, что в Европе только Беларусь проводит первенство страны. Даже Турция приостановила свой чемпионат.

Также приостановлена Лига чемпионов и Лига Европы.