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Смертельное ДТП на трассе М1 «Брест-Минск-граница РФ»

19.03.2020 22:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Брестской области на трассе столкнулись фуры. Водительодной из них погиб.

 

По предварительной информации, правила нарушил 53-летний водитель грузового автомобиля «МАЗ» - он пытался развернуться в запрещенном для разворота месте. В это время в левой полосе по ходу движения ехала фура «ДАФ» под управлением 22-летнего гражданина Польши.

От удара водителя большегруза «МАЗ» выбросило из кабины на дорогу, от полученных травм он скончался.
 
 
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В Брестской области на трассе столкнулись фуры. Водительодной из них погиб.
 
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