Смертельное ДТП на трассе М1 «Брест-Минск-граница РФ»









По предварительной информации, правила нарушил 53-летний водитель грузового автомобиля «МАЗ» - он пытался развернуться в запрещенном для разворота месте. В это время в левой полосе по ходу движения ехала фура «ДАФ» под управлением 22-летнего гражданина Польши.





От удара водителя большегруза «МАЗ» выбросило из кабины на дорогу, от полученных травм он скончался.











