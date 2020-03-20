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«Юность» обыграла «Динамо-Молодечно». Теперь минчане в финале Кубка Президента
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Юность» в финале Кубка Президента. Минчане поставили эффектную точку, буквально нокаутировав в пятом противостоянии «Динамо-Молодечно», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Зрители стали свидетелями сразу шести шайб. И все они были заброшены в ворота гостей. Хотя начало матча не предвещало беды. В первом периоде отличился Стефанович. Зато после перерыва действующий чемпион выдал потрясающий отрезок, в течение которого сумел четырежды поразить цель.
Особенно следует отметить Кашкара. Он сделал дубль за 16 секунд. Ну а финальную точку поставил Цыганов. «Юность» побеждает – 6:0.
Александр Макрицкий, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Динамо-Молодечно»:
Теперь минчанам остается лишь дожидаться оппонента. В параллельной серии между «Неманом» и «Шахтером» ничья – 2:2. А это значит, что клубы подарят зрителям еще минимум два противостояния.
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Новости Беларуси. «Юность» в финале Кубка Президента. Минчане поставили эффектную точку, буквально нокаутировав в пятом противостоянии «Динамо-Молодечно»,...
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