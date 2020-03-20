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«Юность» обыграла «Динамо-Молодечно». Теперь минчане в финале Кубка Президента

20.03.2020 00:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Юность» в финале Кубка Президента. Минчане поставили эффектную точку, буквально нокаутировав в пятом противостоянии «Динамо-Молодечно», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» обыграла «Динамо-Молодечно». Теперь минчане в финале Кубка Президента

Зрители стали свидетелями сразу шести шайб. И все они были заброшены в ворота гостей. Хотя начало матча не предвещало беды. В первом периоде отличился Стефанович. Зато после перерыва действующий чемпион выдал потрясающий отрезок, в течение которого сумел четырежды поразить цель.

Особенно следует отметить Кашкара. Он сделал дубль за 16 секунд. Ну а финальную точку поставил Цыганов. «Юность» побеждает – 6:0.

«Юность» обыграла «Динамо-Молодечно». Теперь минчане в финале Кубка Президента

Александр Макрицкий, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
Считаю, что по ходу серии наша команда выглядела предпочтительнее и сильнее. И я думаю, единственное, что нам немножечко мешало, – это реализация созданных моментов, вовремя забитый гол – этого нам не хватало (по ходу серии я имею в виду). И, может быть, где-то вопросы были по удалениям. Я могу только сказать, что мы сделаем максимум,  чтобы выиграть Кубок. Это все, что я могу сказать.

«Юность» обыграла «Динамо-Молодечно». Теперь минчане в финале Кубка Президента

Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Динамо-Молодечно»:
38-39 дней в режиме нон-стоп в усеченном составе это сложно. Я благодарен нашим болельщикам, которых даже сегодня было прилично, и благодарен городу за то, что поддерживали.

«Юность» обыграла «Динамо-Молодечно». Теперь минчане в финале Кубка Президента

Теперь минчанам остается лишь дожидаться оппонента. В параллельной серии между «Неманом» и «Шахтером» ничья – 2:2. А это значит, что клубы подарят зрителям еще минимум два противостояния.

Люди в материале: Александр Макрицкий, Дмитрий Кравченко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Юность» в финале Кубка Президента. Минчане поставили эффектную точку, буквально нокаутировав в пятом противостоянии «Динамо-Молодечно»,...
 
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