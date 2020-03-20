В Пинске отмечается рост преступлений в отношении пожилых граждан

Источник материала: Пинский Вестник

В 2019 году на территории Пинска зарегистрированы 121 преступление в сфере высоких технологий, 71 случай — хищения денежных средств с использованием банковских карт. О чем речь?

В интернете или в социальных сетях пользователи передавали информацию о реквизитах своих банковских карт, после чего злоумышленники совершали хищение денежных средств с банковских счетов. Зачастую жертвами данных преступлений становились граждане пенсионного возраста.

В основном пожилые люди становились жертвами краж имущества, при этом наиболее часто объектами преступных посягательств были те, кто проживает в частном секторе и в сельской местности.

Практически 90% краж совершается путем свободного доступа, когда преступники не затрачивают усилий на преодоление преград. Ввиду своей доверчивости пенсионеры не закрывают на запорные устройства входные двери домов и квартир; надолго уходя из дома, оставляют без присмотра имущество во дворе, в подъездах и возле магазинов; невнимательно смотрят за ручной кладью, не закрывая сумки и оставляя кошельки на видном месте; впускают в дом незнакомых людей, после чего у пожилых людей пропадают сбережения.

Не будьте излишне доверчивы. Воры могут проникнуть в ваш дом под видом почтальона, сантехника, работника социальной службы и т.д. С целью войти в доверие, злоумышленники могут указывать информацию личного характера о родственниках и соседях, пытаться различными способами отвлечь вас (попросить принести воду, ручку и т.д.).

Во многих случаях злоумышленники предлагают приобрести какие-либо вещи, лекарства по ценам ниже рыночных. Способы, чтобы отвлечь вас могут быть разные, цель одна — украсть ваши сбережения.

Обращаемся ко всем жителям региона, особенно к пенсионерам: не будьте беспечны, бережно относитесь к своему имуществу. При малейшем подозрении на совершение противоправных действий незамедлительно звоните в милицию.

Граждане, которым небезразличны жизнь их близких, состояние правопорядка на территории их населенных пунктов, могут анонимно сообщать о фактах насилия в отношении пожилых граждан, несовершеннолетних, незаконной торговли спиртосодержащими жидкостями, а также о других противоправных фактах по телефону: 102.





Александр БОРИЧЕВСКИЙ, майор милиции, старший инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики Пинского ГОВД.